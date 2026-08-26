La République romaine en chiffres et en dates

Quand eut lieu le sac de Rome ? Qui était Tarquin le Superbe ? De la chute de la royauté en 509 avant J. -C. à l'avènement d'Auguste en 27 avant notre ère, la République romaine traverse cinq siècles de bouleversements. Son organisation politique, fondée sur la domination de l'aristocratie, causera presque cent ans de guerres civiles. Mais cette époque est également portée par un génie politique et militaire sans égal. Des conflits entre patriciens et plébéiens aux conquêtes italiennes, des grandes batailles aux réformes institutionnelles, plongez au coeur d'une période fascinante où s'inventent les modèles du pouvoir, du droit et de la citoyenneté.