Découvre l'univers magique de Ma petite collection J'habille mes amies ! C'est Halloween et les amies organisent une fête déguisée ! Aide les amies et les amis à préparer la fête et à trouver le déguisement idéal et habille-les en gentilles sorcières, en citrouilles, en squelettes, en fantômes et bien plus encore, grâce à plus de 200 autocollants de vêtements et d'accessoires. - Une collection d'autocollants bestseller , adorée des enfants - 10 pages d'autocollants dans chaque livre - 12 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Un format compact , à emmener partout avec soi - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 3 ans