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La forêt - Coucou ! - dès 3 ans

Anna Milbourne, Simona Dimitri

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Un premier documentaire à rabats pour découvrir la forêt et les animaux qui y vivent. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec des découpes et de nombreux rabats à soulever pour observer les animaux de la forêt. Les enfants adoreront soulever les rabats pour observer des oiseaux endormis dans les arbres, découvrir un blaireau qui fait son ménage, voir un faon qui attend sa maman cachée dans les fougères ou encore un hérisson qui se prépare à hiberner. Une introduction captivante et interactive à la forêt et ses changements au fil des saisons, pour découvrir le comportement des animaux, comment ils participent à l'écosystème et bien plus encore. dès 3 ans

Par Anna Milbourne, Simona Dimitri
Chez Usborne

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Auteur

Anna Milbourne, Simona Dimitri

Editeur

Usborne

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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La forêt - Coucou ! - dès 3 ans

Anna Milbourne, Simona Dimitri

Paru le 24/09/2026

14 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806073931
9781806073931
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