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Clint Eastwood

Amazing Améziane

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Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui aiment Clint et ceux qui creusent... 192 pages de BD qui vous feront découvrir comment un grand cowboy passionné par le cinéma est devenu l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Clint Eastwood s'est imposé au monde entier en un film. Mais son but était de raconter des histoires riches en émotions, que ce soit avec Dirty Harry, Josey Wales hors-la-loi ou Bird. Sans doute Sur la route de Madison vous a tiré une larme ou deux, comme Million Dollar Baby. Laissez Clint vous raconter sa vie.

Par Amazing Améziane
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Amazing Améziane

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Divers

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Clint Eastwood

Amazing Améziane

Paru le 26/08/2026

192 pages

Editions du Rocher

22,90 €

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Scannez le code barre 9782268113555
9782268113555
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