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Halloween - La peinture magique - Dès 5 ans

Fiona Watt, Brendan Kearney

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Un livre de peinture magique pour donner des couleurs aux scènes d'Halloween... comme par magie ! Un livre rempli de scènes d'Halloween, comme une maison hantée, une famille qui récolte des bonbons, des sorcières autour d'un chaudron, docteur Frankenstein et sa créature, et bien plus encore : avec le pinceau fourni, passe un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs comme par magie. Une activité calme et non salissante ! - 16 illustrations en noir et blanc à colorier - Il suffit d'un peu d'eau pour révéler les couleurs - Un rabat étanche permet de peindre chaque page tout en protégeant celles qui suivent - Les pages détachables permettent d'afficher ses oeuvres un peu partout dans la maison - De toutes nouvelles éditions 100% recyclables et un pinceau de qualité avec un manche en bambou - Une activité calme, non salissante et qui occupe les enfants pendant des heures - Découvrez les autres titres de la collection La peinture magique ainsi que la collection Ma première peinture magique pour les enfants dès 3 ans Dès 5 ans

Par Fiona Watt, Brendan Kearney
Chez Usborne

|

Auteur

Fiona Watt, Brendan Kearney

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Halloween - La peinture magique - Dès 5 ans

Fiona Watt, Brendan Kearney

Paru le 24/09/2026

32 pages

Usborne

7,95 €

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