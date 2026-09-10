Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

L'automne

Anna Milbourne, Simona Dimitri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un premier documentaire à rabats pour observer la nature en automne. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec des découpes et de nombreux rabats à soulever pour observer la nature à l'arrivée de l'automne. Les enfants adoreront soulever les rabats pour chercher des glands pour les écureuils, découvrir ce qui se cache dans une bogue piquante, voir les champignons sortir des troncs et apprendre où l'ours transporte toutes ces feuilles. Une introduction captivante et interactive à l'automne et au changement des saisons, pour découvrir l'hibernation, les graines des arbres, le comportement des animaux et bien plus encore. dès 3 ans

Par Anna Milbourne, Simona Dimitri
Chez Usborne

|

Auteur

Anna Milbourne, Simona Dimitri

Editeur

Usborne

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'automne par Anna Milbourne, Simona Dimitri

Commenter ce livre

 

L'automne

Anna Milbourne, Simona Dimitri

Paru le 10/09/2026

14 pages

Usborne

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781806071388
9781806071388
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.