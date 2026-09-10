Un premier documentaire à rabats pour observer la nature en automne. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec des découpes et de nombreux rabats à soulever pour observer la nature à l'arrivée de l'automne. Les enfants adoreront soulever les rabats pour chercher des glands pour les écureuils, découvrir ce qui se cache dans une bogue piquante, voir les champignons sortir des troncs et apprendre où l'ours transporte toutes ces feuilles. Une introduction captivante et interactive à l'automne et au changement des saisons, pour découvrir l'hibernation, les graines des arbres, le comportement des animaux et bien plus encore. dès 3 ans