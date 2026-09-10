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Je décore mes fenêtres pour Halloween

Kate Nolan, Liv Wan

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Un livre pour décorer ses fenêtres en attendant Halloween, avec des pages translucides à colorier et à coller ! Citrouilles, potions, loups-garous, sorcières... ce livre d'activités contient 14 pages d'illustrations trop mignonnes à colorier, imprimées sur du papier translucide. Les enfants adoreront les colorier à l'aide de feutres ou de crayons de couleurs, avant de découper les feuilles et de les coller sur leur fenêtre pour laisser passer la lumière. Ils trouveront aussi des pages de dessin, d'activités et de jeux sur le thème d'Halloween. Idéal pour s'occuper pendant les vacances ! dès 5 ans

Par Kate Nolan, Liv Wan
Chez Usborne

|

Auteur

Kate Nolan, Liv Wan

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Je décore mes fenêtres pour Halloween

Kate Nolan, Liv Wan

Paru le 10/09/2026

58 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806071371
9781806071371
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