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#Roman francophone

Quand arrivent les chevaux

Marc Lavoine

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Dans un monde où les repères s'effacent, où les identités se confondent, où le temps ne semble pas toujours s'écouler dans le même sens, un fils se tient au chevet de sa mère, en train de vivre ses derniers jours. Est-il dans cet état parce qu'il ne se résigne pas à la disparition annoncée de cette femme merveilleuse et irremplaçable ? Elle aussi, de son côté, semble perdre la tête. Mais ce qui pourrait passer pour de la démence n'est-il pas plus simplement une manière de façonner le monde à sa guise ? Une fantaisie qui ne serait pas pour rien dans la vocation artistique de Marcel ? Un texte poétique, entre récit et roman. Baptiste Liger, Lire magazine.

Par Marc Lavoine
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Marc Lavoine

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Quand arrivent les chevaux

Marc Lavoine

Paru le 26/08/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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