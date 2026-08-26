Quand arrivent les chevaux

Dans un monde où les repères s'effacent, où les identités se confondent, où le temps ne semble pas toujours s'écouler dans le même sens, un fils se tient au chevet de sa mère, en train de vivre ses derniers jours. Est-il dans cet état parce qu'il ne se résigne pas à la disparition annoncée de cette femme merveilleuse et irremplaçable ? Elle aussi, de son côté, semble perdre la tête. Mais ce qui pourrait passer pour de la démence n'est-il pas plus simplement une manière de façonner le monde à sa guise ? Une fantaisie qui ne serait pas pour rien dans la vocation artistique de Marcel ? Un texte poétique, entre récit et roman. Baptiste Liger, Lire magazine.