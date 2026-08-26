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#Roman francophone

Le coup du lapin

Stephanie Blake

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Qui n'a jamais galéré en amour ? Qui n'a jamais culpabilisé parce qu'elle n'était pas une mère parfaite ? Qui n'a jamais trouvé ses parents insupportables ? ... Levez le doigt ! Tess a eu une vie en pagaille, mais, au fond, n'est-ce pas normal ? Une existence faite de ruptures, de bifurcations, et pourtant débordante d'amour, de rires et de larmes. Stephanie Blake raconte une héroïne éprise de passion et de liberté. Un concentré d'humour mordant et d'impertinence, sous une plume virtuose. Avec son premier roman d'une efficacité désarmante, l'autrice nous livre le portrait de son double fictionnel. Formidable. Sophie Rosemont, Vogue France.

Par Stephanie Blake
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Stephanie Blake

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Le coup du lapin

Stephanie Blake

Paru le 26/08/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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