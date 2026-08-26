Le coup du lapin

Qui n'a jamais galéré en amour ? Qui n'a jamais culpabilisé parce qu'elle n'était pas une mère parfaite ? Qui n'a jamais trouvé ses parents insupportables ? ... Levez le doigt ! Tess a eu une vie en pagaille, mais, au fond, n'est-ce pas normal ? Une existence faite de ruptures, de bifurcations, et pourtant débordante d'amour, de rires et de larmes. Stephanie Blake raconte une héroïne éprise de passion et de liberté. Un concentré d'humour mordant et d'impertinence, sous une plume virtuose. Avec son premier roman d'une efficacité désarmante, l'autrice nous livre le portrait de son double fictionnel. Formidable. Sophie Rosemont, Vogue France.