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Les trains - P'tits curieux Usborne - dès 5 ans

Alex Frith, Colin King

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Un premier livre documentaire à rabats pour tout savoir sur les trains. Comment fonctionne une locomotive à vapeur ? Qu'est-ce qu'une gare de triage ? Comment les trains ont-ils évolué grâce à l'électricité ? Un premier livre documentaire avec plus de 50 rabats à soulever pour découvrir comment fonctionnent les trains, ce qu'ils font et où ils vont dans le monde : des trains à vapeur traditionnels aux trains à grande vitesse, en passant par les tramways et les funiculaires et bien plus encore. Avec de nombreux faits amusants à découvrir sur l'histoire du voyage en train, les trains célèbres et les voies ferrées du monde entier, c'est un cadeau parfait pour les petits passionnés de trains. dès 5 ans

Par Alex Frith, Colin King
Chez Usborne

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Auteur

Alex Frith, Colin King

Editeur

Usborne

Genre

Sciences dès 6 ans

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Les trains - P'tits curieux Usborne - dès 5 ans

Alex Frith, Colin King

Paru le 24/09/2026

14 pages

Usborne

10,95 €

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Scannez le code barre 9781806071357
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