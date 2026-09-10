Les trains - P'tits curieux Usborne - dès 5 ans

Un premier livre documentaire à rabats pour tout savoir sur les trains. Comment fonctionne une locomotive à vapeur ? Qu'est-ce qu'une gare de triage ? Comment les trains ont-ils évolué grâce à l'électricité ? Un premier livre documentaire avec plus de 50 rabats à soulever pour découvrir comment fonctionnent les trains, ce qu'ils font et où ils vont dans le monde : des trains à vapeur traditionnels aux trains à grande vitesse, en passant par les tramways et les funiculaires et bien plus encore. Avec de nombreux faits amusants à découvrir sur l'histoire du voyage en train, les trains célèbres et les voies ferrées du monde entier, c'est un cadeau parfait pour les petits passionnés de trains. dès 5 ans