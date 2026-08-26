Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les Trois Hortense

Adrien Goetz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un siècle, trois femmes. Du Premier Empire eux débuts de la Troisième République, période la plus agitée de l'histoire de France, ces trois femmes d'un même prénom, chacune liée aux autres mais d'une génération différente, font entendre leur voix dans un monde où les hommes dominent le monde. Trois Hortense, trois destins vers la liberté. La première Hortense est célèbre : Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine, fille adoptive de Napoléon et mariée à Louis Bonaparte son frère, devenu par-là reine de Hollande. Comment exister quand, à la fin de l'Empire, on est la fille d'un songe et l'épouse d'un monstre ? Hortense Cornu, la deuxième Hortense, est la fille de la gouvernante de la précédente. Elevée en Suisse avec le fils de la reine Hortense, ce Louis-Napoléon qui finira par devenir Napoléon III, elle veut échapper à ce que les hommes voudraient qu'elle soit. Elle épouse un peintre républicain, Sébastien Cornu. N'abdiquant jamais ses idées libérales, elle regroupe autour d'elle écrivains et artistes d'opposition au Second Empire, s'affirmant comme une intellectuelle dans une période qui ne veut que des épouses et des cocottes. La troisième Hortense, Hortense Haffner, est imaginée. Petite-fille d'un sergent de la Grande Armée, elle n'aurait jamais dû jouer de rôle politique, mais elle se lie d'amitié avec Hortense Cornu. Et la voici, rousse comme le feu, inattendue et véhémente, jusqu'aux brasiers de la Commune, dans Paris en insurrection. Elle se révolte pour conquérir une liberté dont elle rêve qu'elle sera celle des femmes de l'avenir. Trois femmes du siècle, élaborant des stratégies pour ne plus avoir à subir et inventant de nouveaux codes dans un monde tout aussi déréglé que le nôtre.

Par Adrien Goetz
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Adrien Goetz

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Trois Hortense par Adrien Goetz

Commenter ce livre

 

Les Trois Hortense

Adrien Goetz

Paru le 26/08/2026

304 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246840916
9782246840916
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.