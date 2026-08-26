Les Trois Hortense

Un siècle, trois femmes. Du Premier Empire eux débuts de la Troisième République, période la plus agitée de l'histoire de France, ces trois femmes d'un même prénom, chacune liée aux autres mais d'une génération différente, font entendre leur voix dans un monde où les hommes dominent le monde. Trois Hortense, trois destins vers la liberté. La première Hortense est célèbre : Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine, fille adoptive de Napoléon et mariée à Louis Bonaparte son frère, devenu par-là reine de Hollande. Comment exister quand, à la fin de l'Empire, on est la fille d'un songe et l'épouse d'un monstre ? Hortense Cornu, la deuxième Hortense, est la fille de la gouvernante de la précédente. Elevée en Suisse avec le fils de la reine Hortense, ce Louis-Napoléon qui finira par devenir Napoléon III, elle veut échapper à ce que les hommes voudraient qu'elle soit. Elle épouse un peintre républicain, Sébastien Cornu. N'abdiquant jamais ses idées libérales, elle regroupe autour d'elle écrivains et artistes d'opposition au Second Empire, s'affirmant comme une intellectuelle dans une période qui ne veut que des épouses et des cocottes. La troisième Hortense, Hortense Haffner, est imaginée. Petite-fille d'un sergent de la Grande Armée, elle n'aurait jamais dû jouer de rôle politique, mais elle se lie d'amitié avec Hortense Cornu. Et la voici, rousse comme le feu, inattendue et véhémente, jusqu'aux brasiers de la Commune, dans Paris en insurrection. Elle se révolte pour conquérir une liberté dont elle rêve qu'elle sera celle des femmes de l'avenir. Trois femmes du siècle, élaborant des stratégies pour ne plus avoir à subir et inventant de nouveaux codes dans un monde tout aussi déréglé que le nôtre.