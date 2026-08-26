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#Roman francophone

Trois petits chats

Elisa Routa

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Voilà nous sommes cinq à la maison trois plus un chien plus quelqu'un d'autre Dans une bastide provençale où le vent souffle sans discontinuer, une petite fille grandit. L'homme qui est arrivé dans la maison observe. Il sait tout manier avec habileté - les outils, les mots, les couteaux de cuisine, les gens. Grâce à lui, les volets sont repeints, les portes ferment, un mur entoure désormais la maison. A l'intérieur, gare à qui désobéit. Gare aux rires entre la mère et ses enfants. Pour la grande soeur, il faudra tenter de protéger un frère. Il faudra, pour sortir du huis clos, toute la rage de l'enfance. Un premier roman saturé de tension qu'on traverse le souffle coupé. "II se lit d'une traite, dans un seul et frénétique élan qui se déroule comme une vague : d'abord l'esquisse de sa mise en place, puis sa paisible formation jusqu'à son paroxysme - une puissante rage - et enfin le lourd silence et le trouble qu'elle laisse derrière elle. [... ]Trois petits chats amène à réfléchir sur la manière de se reconstruire après une enfance et une adolescence qu'un homme et sa violence sont venus ronger". Marie Fouquet, Livres Hebdo "Un souffle et une maîtrise incroyable". Charlotte, Librairie la vie devant soi, Nantes "Ce qui émane du texte, c'est la poésie brute qui caresse l'oreille et nous murmure ce que les portes closes ne laissent pas voir". Solveig, La Nuit des temps, Rennes "Une telle puissance d'écriture, c'est sublime. Ce livre marque l'âme en profondeur. Il revient sans cesse, à l'image de cette comptine enivrante et entêtante". Mélanie, Librairie Goulard, Aix-en-Provence "Un livre atypique, cassant, rythmé, percutant" Laetitia, Cultura "C'est un texte qui reste collé au corps, qui bloque la respiration" Mikael, Librairie de Paris, Paris "J'ai lu d'une traite" Benoît, Librairie Aux Feuilles Volantes, Saint-Paul-Lès-Dax "C'est vraiment très fort et très beau". Julie, Librairie A la marge, Montreuil "Ce roman sera dans nos coups de coeur de la rentrée littéraire". Virginie, Librairie Le Failler "Un coup de coeur". Céline, Cultura

Par Elisa Routa
Chez Bayard

|

Auteur

Elisa Routa

Editeur

Bayard

Genre

Littérature française

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Trois petits chats

Elisa Routa

Paru le 26/08/2026

235 pages

Bayard

17,00 €

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