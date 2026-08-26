Cinq silences. Cinq voix qui se sont tues - trop tôt. Un écrivain est là, vivant, et soudain c'est terminé. Soudain il ne reste plus que les mots qu'il a laissés. Franz Kafka en 1924, Virginia Woolf en 1941, Albertine Sarrazin en 1967, Georges Perec en 1982, Roberto Bolano en 2003 : cinq fois, la littérature est privée de la poursuite d'une oeuvre qui bouleversait le monde. Comment raconter " ce qui ne va pas pouvoir arriver " ? Cinq fois, Raphaël Meltz se concentre sur ce moment de bascule, sur ce qui précède le silence : la profusion de paroles, de faits et de dates qui constituent les derniers instants, les derniers mots. Loin des figures mythifiées par la renommée littéraire, ce livre nous emmène aux côtés de cinq écrivains au moment où, brutalement, le réel se révèle plus fort que leur imaginaire. EN SELECTION POUR LE GRAND PRIX DES LECTRICES DE ELLE 2027 "C'est beau, émouvant, érudit ! " Michael, librairie Dialogues (Brest) "Raphaël Meltz nous propose un sublime livre, tissé. Dans Cinq Silences, l'écrivain entremêle ses propres récits intimes aux fins de chapitres de cinq personnalités. Franz Kafka, Virginia Woolf, Albertine Sarrazin, Georges Perec et Roberto Bolano sont les boussoles de l'auteur. La traversée jusqu'aux derniers rivages est fascinante. On y voit les derniers essais, les ultimes rêves de chacun d'entre eux. Meltz concrétise ce prodige - nous prouver que la littérature survit à toute disparition". Lyonel Sasso, Librairie Gwalarn (Lannion), Page des libraires "Mêlant des souvenirs personnels, Raphaël Meltz écrit là un texte passionnant, accessible à tous, nous permettant de revisiter ces vies littéraires étonnantes, leurs destinées, à contextualiser leurs oeuvres, à en faire des rapprochements inattendus et pourtant pertinents, il a ce talent pour nous les faire vivre dans leurs quotidiens mais aussi dans l'obsession de leurs oeuvres qui semblent les dominer". Patrick Le Henaff, Le Club Mediapart