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#Essais

La différence des sexes, chemin vers Dieu

Laurent Stalla-Bourdillon

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A partir d'un diagnostic lucide de la crise contemporaine - confusion des identités, guerre des sexes, fragilisation de la famille, perte du sens du corps - cet ouvrage propose une véritable pédagogie de la différence sexuelle comme chemin de vérité et de vie. Loin des simplifications idéologiques, il enracine la sexuation dans la réalité concrète du corps, dès l'embryologie, pour en dévoiler toute la portée anthropologique. La différence des sexes apparaît comme la matrice de la pensée, le lieu originaire de la relation, la condition même de l'émergence du sujet. Mais c'est en entrant dans la Révélation que cette intuition atteint toute sa profondeur. A la lumière de la Bible, depuis Adam jusqu'au mystère du Christ, le corps sexué répond à l'appel à la ressemblance divine. De la symbolique du Temple de Jérusalem à la figure de la Vierge Marie, des noces de Cana à la Croix, jusqu'à la signification du Christ Epoux et du sacerdoce, l'auteur déploie une vision unifiée et audacieuse : le corps sexué devient le lieu où l'homme et la femme sont appelés à rendre gloire à Dieu. Laurent Stalla-Bourdillon, prêtre de l'archidiocèse de Paris, ancien aumônier des parlementaires, est actuellement directeur du service pour les professionnels de l'information. Egalement enseignant au Collège des Bernardins et à l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, il est l'auteur de La mort n'est pas ce que vous croyez (Desclée de Brouwer, 2024).

Par Laurent Stalla-Bourdillon
Chez Desclée de Brouwer

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Auteur

Laurent Stalla-Bourdillon

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Vie chrétienne

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La différence des sexes, chemin vers Dieu

Laurent Stalla-Bourdillon

Paru le 26/08/2026

276 pages

Desclée de Brouwer

18,90 €

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