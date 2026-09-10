Hollywood files

Los Angeles, 1953. Le détective privé Milovan Chester mène ses enquêtes avec sérieux, épaulé par ses collègues Glynis et Roman. Il aime côtoyer le monde du cinéma dans le cadre de son travail, ce qui lui arrive régulièrement. En effet, la vie au sein du système hollywoodien n'est pas un long fleuve tranquille ! Jusqu'au jour où Marilyn Monroe en personne vient solliciter Milovan pour enquêter sur une étrange affaire de vol : sur un plateau de tournage, une idole en or, prêtée par son riche propriétaire, a été dérobée. L'affaire va plonger une nouvelle fois le détective au sein des studios de cinéma et se complique encore lorsqu'un des acteurs du film meurt brutalement.