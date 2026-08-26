Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Choisir la sagesse

François-Xavier Faure

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le développement personnel, loin de nous accomplir, nous conduisait dans une impasse ? Derrière ses promesses de réussite, de maîtrise de soi et de bonheur immédiat, se cache parfois une vision réductrice de l'homme, incapable de répondre à sa soif la plus profonde : celle de sens. Dans cet essai accessible et incarné, François-Xavier Faure propose de changer de regard. En s'appuyant sur la philosophie et l'anthropologie chrétienne, il invite le lecteur à redécouvrir la sagesse comme une manière de vivre, enracinée dans la recherche de la vérité et l'accueil de la réalité. A contre-courant des discours dominants centrés sur la performance et l'individu, l'auteur ouvre une voie plus exigeante mais profondément libératrice : celle d'une compréhension intégrale de la personne humaine, appelée à se connaître, s'accepter et se dépasser. "Le livre que vous tenez entre les mains est une invitation au voyage. Non pas à destination d'une contrée lointaine, mais sur un chemin qui conduit vers les profondeurs de l'âme humaine et permet d'en approcher le mystère. Pour entreprendre ce voyage il faudra, l'espace d'un instant, consentir à être philosophe. Aimer la sagesse, voilà ce que signifie être philosophe. Cela semble dire si peu, et pourtant tout y est. Encore faut-il s'entendre sur ce que recouvre le terme de sagesse ". Diplômé en philosophie et management, François-Xavier Faure est consultant au sein d'un cabinet de conseil. Il est l'auteur de : L'esprit subtil du management, publié en 2020 aux éditions Ovadia.

Par François-Xavier Faure
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

François-Xavier Faure

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Choisir la sagesse par François-Xavier Faure

Commenter ce livre

 

Choisir la sagesse

François-Xavier Faure

Paru le 26/08/2026

228 pages

Desclée de Brouwer

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782220099736
9782220099736
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.