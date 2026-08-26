Choisir la sagesse

Et si le développement personnel, loin de nous accomplir, nous conduisait dans une impasse ? Derrière ses promesses de réussite, de maîtrise de soi et de bonheur immédiat, se cache parfois une vision réductrice de l'homme, incapable de répondre à sa soif la plus profonde : celle de sens. Dans cet essai accessible et incarné, François-Xavier Faure propose de changer de regard. En s'appuyant sur la philosophie et l'anthropologie chrétienne, il invite le lecteur à redécouvrir la sagesse comme une manière de vivre, enracinée dans la recherche de la vérité et l'accueil de la réalité. A contre-courant des discours dominants centrés sur la performance et l'individu, l'auteur ouvre une voie plus exigeante mais profondément libératrice : celle d'une compréhension intégrale de la personne humaine, appelée à se connaître, s'accepter et se dépasser. "Le livre que vous tenez entre les mains est une invitation au voyage. Non pas à destination d'une contrée lointaine, mais sur un chemin qui conduit vers les profondeurs de l'âme humaine et permet d'en approcher le mystère. Pour entreprendre ce voyage il faudra, l'espace d'un instant, consentir à être philosophe. Aimer la sagesse, voilà ce que signifie être philosophe. Cela semble dire si peu, et pourtant tout y est. Encore faut-il s'entendre sur ce que recouvre le terme de sagesse ". Diplômé en philosophie et management, François-Xavier Faure est consultant au sein d'un cabinet de conseil. Il est l'auteur de : L'esprit subtil du management, publié en 2020 aux éditions Ovadia.