La voie d’enfance spirituelle

Un recueil de textes choisis à propos de la "petite voie" , de saint François de Sales à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, en passant par d'autres auteurs moins connus mais tout aussi profonds tels que Jean-Nicolas Grou ou Charles Gay, ou certains plus inattendus. L'enfance spirituelle est-elle le début ou la fin de la vie chrétienne ? Vous le découvrirez en goûtant les textes de vingt-huit auteurs qui nous invitent, chacun à leur manière, à nous abandonner à la providence divine.