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#Essais

La voie d’enfance spirituelle

David Laurent

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Un recueil de textes choisis à propos de la "petite voie" , de saint François de Sales à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, en passant par d'autres auteurs moins connus mais tout aussi profonds tels que Jean-Nicolas Grou ou Charles Gay, ou certains plus inattendus. L'enfance spirituelle est-elle le début ou la fin de la vie chrétienne ? Vous le découvrirez en goûtant les textes de vingt-huit auteurs qui nous invitent, chacun à leur manière, à nous abandonner à la providence divine.

Par David Laurent
Chez Paroisse et famille Editions

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Auteur

David Laurent

Editeur

Paroisse et famille Editions

Genre

Prière et spiritualité

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La voie d’enfance spirituelle

David Laurent

Paru le 15/10/2026

160 pages

Paroisse et famille Editions

9,00 €

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Scannez le code barre 9791094621738
9791094621738
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