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Pour découvrir … Charles Gay : « Être Jésus »

Adrien/gay, Arthur Adrien

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Né à Paris dans une famille bourgeoise aisée, Charles Gay (1815-1892) est élevé dans l'indifférence religieuse des lendemains de la Révolution. Cela ne l'empêche pas de devenir évêque auxiliaire de Poitiers et surtout l'un des plus grands mystiques français du XIXème siècle. Tombé dans un relatif oubli au XXème siècle, il fait l'objet d'un regain d'intérêt depuis dix ans dans les milieux de l'histoire religieuse, donc un auteur... à découvrir !

Par Adrien/gay, Arthur Adrien
Chez Paroisse et famille Editions

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Auteur

Adrien/gay, Arthur Adrien

Editeur

Paroisse et famille Editions

Genre

Mystique

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Pour découvrir … Charles Gay : « Être Jésus »

Adrien/gay, Arthur Adrien

Paru le 15/10/2026

144 pages

Paroisse et famille Editions

9,00 €

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