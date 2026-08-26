Le premier voyage de Pisuké

Ca y est, Pisuké est une grande fille. Voici venu le temps pour elle de quitter le domicile familial et de partir à la recherche d'une nouvelle maison où continuer sa vie. Elle explore le monde et interroge la nature pour savoir où elle pourrait s'installer. Malgré sa bonne volonté et sa curiosité, certains lieux s'avèrent inadaptés : trop froids, trop exposés, ou tout simplement déjà occupés. C'est finalement au bord d'une paisible rivière qu'elle trouvera un chez-elle confortable et accueillant.