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Sélection IFAS pour entrer en école d'aide-soignant

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau

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Par Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau
Chez Dunod

|

Auteur

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau

Editeur

Dunod

Genre

Aide-soignat (AS) et auxiliair

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Sélection IFAS pour entrer en école d'aide-soignant

Corinne Pelletier, Charlotte Rousseau

Paru le 26/08/2026

224 pages

Dunod

16,90 €

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