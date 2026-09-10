Secrets au manoir

Une histoire mystérieuse et saisissante, dans laquelle le lecteur va devoir aider les deux héros à résoudre des énigmes... Cet automne, Yannis et Fleur passent quelques jours chez leur tante Joséphine. Mais derrière les murs de ce drôle de manoir se cache une étrange malédiction... Pris au piège, les enfants devront passer de pièce en pièce pour briser le mauvais sort ! Aide Yanis et Fleur à lever la malédiction grâce à ton matériel ! Dans ce livre, trouve comme matériel : - une pochette à soufflet, - un filtre rouge, - un filtre transparent, - une ficelle de 10 cm, - une enveloppe et une lettre, - une feuille de route à compléter, - 3 cartes pour résoudre les énigmes.