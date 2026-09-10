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Ce que tu m'as appris - Ce que je t'ai appris

Annick Masson, Camille Anseaume

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Une histoire universelle sur les apprentissages partagés entre un enfant qui grandit et son parent. Je t'ai appris à te dépêcher. Tu m'as appris à ralentir. Une histoire d'apprentissages mutuels à partager entre enfants et parents. Les parents apprennent à leurs enfants à marcher, à parler, à compter, à faire des châteaux de sable. Mais les choses les plus importantes, ce sont les enfants qui les apprennent à leurs parents. Chaque double page met en regard un apprentissage de l'enfant et ce qu'il apprend à son parent en parallèle : Je t'ai appris à te dépêcher Tu m'as appris à ralentir Je t'ai appris à te comporter sagement Tu m'as appris à ne pas l'être tout le temps

Par Annick Masson, Camille Anseaume
Chez Editions Auzou

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Auteur

Annick Masson, Camille Anseaume

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Ce que tu m'as appris - Ce que je t'ai appris

Annick Masson, Camille Anseaume

Paru le 10/09/2026

32 pages

Editions Auzou

12,95 €

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Scannez le code barre 9791039568630
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