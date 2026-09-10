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Le Kilimandjaro dépeuplé

Delphine Froment

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1848, Afrique de l'Est. A mi-chemin entre la région des Grands Lacs et la côte swahili, alors qu'il cherche à évangéliser cette partie du continent, un missionnaire européen observe pour la première fois une immense montagne aux sommets enneigés : le Kilimandjaro. La description qu'il en rapporte suscite de vives réactions en Europe, et lance un grand mouvement d'exploration en Afrique de l'Est. Dans les décennies qui suivent, les voyageurs européens se succèdent et les puissances impériales se disputent le Kilimandjaro, perçu comme un véritable éden au coeur de l'Afrique : objet d'âpres négociations entre Allemands, Britanniques et Zanzibarites, le massif est finalement intégré au territoire colonial de l'Afrique orientale allemande (actuels Burundi, Rwanda et Tanzanie continentale), juste de l'autre côté de la frontière de l'Afrique orientale britannique (actuel Kenya). Les Allemands font alors du Kilimandjaro un emblème de leur puissance coloniale ; et sous leur domination, il devient un haut lieu du tourisme occidental en Afrique de l'Est. Le livre explore la fabrique de cette icône est-africaine et révèle les mécanismes de la domination coloniale qui la sous-tendent. Car, derrière les neiges éternelles du Kilimandjaro et ses forêts tropicales qui incarnent la nature africaine par excellence, se cache l'histoire, plus sombre, d'un violent et implacable mouvement d'expropriation des populations est-africaines par les Occidentaux en situation coloniale.

Par Delphine Froment
Chez Editions de la Sorbonne

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Auteur

Delphine Froment

Editeur

Editions de la Sorbonne

Genre

Afrique sub-saharienne

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Le Kilimandjaro dépeuplé

Delphine Froment

Paru le 10/09/2026

380 pages

Editions de la Sorbonne

25,00 €

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Scannez le code barre 9791035111168
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