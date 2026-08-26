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#Roman jeunesse

Don Quichotte

Miguel de Cervantès, Cervantes

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A force de lire du matin jusqu'au soir et du soir au matin, l'hidalgo don Quichotte finit par se dessécher la cervelle. Ayant tout à fait perdu la raison, il eut l'idée la plus folle qui germa jamais dans le crâne d'un fou : devenir chevalier errant. Il se mit donc en quête d'une monture, d'une lance, d'un valet, d'une dame de ses pensées, et surtout de péripéties à surmonter ! Le destin rocambolesque d'un héros à l' débordante, dans le plus célèbre des romans d'aventures.

Par Miguel de Cervantès, Cervantes
Chez Flammarion

|

Auteur

Miguel de Cervantès, Cervantes

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Don Quichotte

Miguel de Cervantès, Cervantes

Paru le 26/08/2026

256 pages

Flammarion

6,90 €

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Scannez le code barre 9782080167583
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