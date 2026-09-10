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Mes boissons bien-être au quotidien

Fanny Gomet

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Bien plus qu'un simple verre : un concentré de bienfaits. 40 recettes de boissons fonctionnelles simples et efficaces pour accompagner chaque moment de la journée selon ses besoins : détox, énergie, immunité, détente, sport, peau ou lendemain de fête... Des boissons chaudes, fraîches ou pétillantes, simples à réaliser. Chaque recette est rapide à préparer et accompagnée d'un encadré nutrition pour comprendre ses bienfaits. Même les enfants ont leurs boissons dédiées ! Un livre pour se faire du bien, naturellement.

Par Fanny Gomet
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Fanny Gomet

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Jus de fruits

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Mes boissons bien-être au quotidien

Fanny Gomet

Paru le 24/09/2026

96 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791032312773
9791032312773
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