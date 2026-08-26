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#Roman francophone

Dans les grandes lignes

Philippe Vasset

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Si l'on oublie qu'elles transportent de l'électricité, les lignes à haute tension dessinent sur le paysage une interminable dentelle de figures et de formes. Pour Philippe Vasset, elles ont ouvert des routes : l'auteur s'est mis en tête de suivre, à pied et à travers la France, leur tracé, cheminant pendant de long mois sous les câbles qui nervurent la géographie et coupent à travers le bâti, le réel et l'esprit de celui qui les suit. Ce périple électrifié l'a amené à découvrir les panoramas invisibles de l'électricité, à percuter, en ligne droite, toutes sortes de personnages et de situations, et l'a même entraîné au-delà des frontières, dans le grand désordre des échangeurs mondiaux d'énergie. Avec Dans les grandes lignes, Philippe Vasset fait de nouveau se rencontrer la littérature et la géographie, et continue d'imposer sa voix singulière dans le paysage littéraire français.

Par Philippe Vasset
Chez Flammarion

|

Auteur

Philippe Vasset

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Dans les grandes lignes

Philippe Vasset

Paru le 26/08/2026

240 pages

Flammarion

21,00 €

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