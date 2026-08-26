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Le trésor des chevaliers

Gérald Guerlais, Pierre Gemme

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Une malle magique, un mystère à résoudre, deux enfants en quête d'aventure... Ambre et Jasper ont ouvert une étrange malle dans le grenier, et les voilà propulsés au coeur du Moyen Age ! Un appel à l'aide les attend dans la cour du château fort : un enchanteur est injustement emprisonné et le coupable court toujours... Entre tournois de chevaliers, exploration de la forteresse et moine copiste à affronter, embarque avec eux dans une palpitante course contre la montre, au côté de Charlemagne. Ambre et Jasper ont besoin de toi !

Par Gérald Guerlais, Pierre Gemme
Chez Flammarion

|

Auteur

Gérald Guerlais, Pierre Gemme

Editeur

Flammarion

Genre

Livres-jeux

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Le trésor des chevaliers

Gérald Guerlais, Pierre Gemme

Paru le 26/08/2026

64 pages

Flammarion

13,50 €

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Scannez le code barre 9782080150066
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