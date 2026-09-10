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Fake or not

Guillaume Faburel, Isabelle Brokman

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Où habiter, Fake or Not ? Aujourd'hui, 68% de l'humanité habite en ville. A Paris, les approvisionnements (alimentation, énergie, eau...) sont à flux tendu. Combien de temps d'autonomie alimentaire a-t-on en ville, en cas de rupture des flux ? Faut-il tous partir à la campagne planter ses propres légumes ? Fake or not met la question au clair ! La métropolisation implique une expansion urbaine incessante, l'accélération des rythmes de vie, la déconnexion avec la nature et l'hyperdépendance à des ressources qu'elle ne peut pas produire. Les villes deviennent des fournaises ou sont en proie aux inondations : où habiterons-nous en 2050 ? Urbanisation et artificialisation des sols génèrent exclusion économique, ségrégation spatiale et souffrance sociale, tout en alimentant la crise environnementale. Une alternative est possible ! Relocaliser la production maraîchère, occuper les zones menacées par les grands chantiers d'infrastructures, aller vers plus d'autonomie en énergie et en alimentation... Un Fake or not qui propose une contre-société décroissante face à la barbarie des métropoles et à l'abîme socioécologique où elles nous précipitent. A retrouver dans la même collection : Finance, Fake or not ? Biodiversité, Fake or not ? Décroissance, Fake or not ? Energies, Fake or not ? Fashion, Fake or not ? L'eau, Fake or not ? Manger demain, Fake or not ? Relocaliser, Fake or not ? S'adapter au changement climatique, Fake or not ? Voitures, Fake or not ?

Par Guillaume Faburel, Isabelle Brokman
Chez Editions Tana

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Auteur

Guillaume Faburel, Isabelle Brokman

Editeur

Editions Tana

Genre

Essais généraux

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Fake or not

Guillaume Faburel, Isabelle Brokman

Paru le 10/09/2026

112 pages

Editions Tana

14,90 €

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