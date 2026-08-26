Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne & contemporain

Cette quatrième édition revue et augmentée d'un ouvrage qui s'est imposé comme une des références incontournables de l'histoire de l'art moderne et contemporain (de 1874 à nos jours) prend en compte les formes de l'art actuel : peinture, sculpture, photographie, installation, art vidéo, art numérique, performance, etc. La création artistique de ces 150 dernières années y est analysée sous l'angle des techniques et des matériaux les plus divers et les plus incongrus, ceux-ci s'échelonnant du matériel à l'immatériel entre transparence et opacité, pesanteur et apesanteur, formel et informel, naturel et artificiel. Un index, une bibliographie, une chronologie synoptique et un ensemble iconographique renouvelé complètent l'ouvrage.
Par
Florence de Mèredieu, Florence Mèredieu Chez
Larousse
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