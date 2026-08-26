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Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne & contemporain

Florence de Mèredieu, Florence Mèredieu

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Cette quatrième édition revue et augmentée d'un ouvrage qui s'est imposé comme une des références incontournables de l'histoire de l'art moderne et contemporain (de 1874 à nos jours) prend en compte les formes de l'art actuel : peinture, sculpture, photographie, installation, art vidéo, art numérique, performance, etc. La création artistique de ces 150 dernières années y est analysée sous l'angle des techniques et des matériaux les plus divers et les plus incongrus, ceux-ci s'échelonnant du matériel à l'immatériel entre transparence et opacité, pesanteur et apesanteur, formel et informel, naturel et artificiel. Un index, une bibliographie, une chronologie synoptique et un ensemble iconographique renouvelé complètent l'ouvrage.

Par Florence de Mèredieu, Florence Mèredieu
Chez Larousse

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Auteur

Florence de Mèredieu, Florence Mèredieu

Editeur

Larousse

Genre

Histoire de l'art

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Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne & contemporain

Florence de Mèredieu, Florence Mèredieu

Paru le 26/08/2026

816 pages

Larousse

29,99 €

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Scannez le code barre 9782036096165
9782036096165
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