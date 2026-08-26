Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne & contemporain

Cette quatrième édition revue et augmentée d'un ouvrage qui s'est imposé comme une des références incontournables de l'histoire de l'art moderne et contemporain (de 1874 à nos jours) prend en compte les formes de l'art actuel : peinture, sculpture, photographie, installation, art vidéo, art numérique, performance, etc. La création artistique de ces 150 dernières années y est analysée sous l'angle des techniques et des matériaux les plus divers et les plus incongrus, ceux-ci s'échelonnant du matériel à l'immatériel entre transparence et opacité, pesanteur et apesanteur, formel et informel, naturel et artificiel. Un index, une bibliographie, une chronologie synoptique et un ensemble iconographique renouvelé complètent l'ouvrage.