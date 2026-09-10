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#Essais

Prenez le contrôle de vos rêves

Stéphane Carapelle

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Plongez dans l'univers fascinant du rêve lucide ! Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience étrange : réaliser, en plein rêve, que vous êtes en train de rêver. Que le décor autour de vous n'est pas réel, que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voler, explorer, créer, rencontrer des personnes disparues, vivre des aventures impossibles. C'est ça, un rêve lucide. Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances sur cette thématique fascinante, ce livre à la fois pratique, théorique et richement documenté est pour vous. Vous y découvrirez : - Les bases du rêve lucide : qu'est-ce que c'est ? Que disent les scientifiques à ce sujet ? Comment passer du rêve classique au rêve lucide ? - Des techniques simples et efficaces pour contrôler vos rêves : voler, faire apparaître une personne ou un objet, vous téléporter... - Comment la lucidité onirique peut considérablement améliorer votre vie : réduire les cauchemars, gérer la douleur, améliorer votre bien-être et votre santé mentale, optimiser vos performances sportives, développer un nouveau talent... Appréhender cet outil vous permettra de vivre des expériences incroyables pendant votre sommeil et des transformations tangibles au quotidien. Kinésithérapeute de formation, Stéphane Carapelle est particulièrement reconnu pour son expertise dans les états non ordinaires de conscience, dont l'hypnose et le rêve lucide, qu'il a étudiés lors de son master de recherche au sein du Coma Science Group (Université de Liège). Praticien et formateur des professionnels de santé, il partage ses connaissances à une large communauté sur ses réseaux sociaux.

Par Stéphane Carapelle
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Stéphane Carapelle

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

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Prenez le contrôle de vos rêves

Stéphane Carapelle

Paru le 10/09/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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