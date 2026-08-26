Le voleur de slip

Depuis que Ninchat est devenu un Ninja aux superpouvoirs, il n'arrête pas de se fourrer son museau dans des affaires incroyables. Cette fois, un célèbre champion de sumo s'est fait voler son slip ! Et le lutteur est formel : sans son slip fétiche, il refuse de monter sur le ring... Le grand tournoi de Sumos risque d'être annulé ! Ce serait un scandale pour l'organisatrice, madame Takataka. Ninchat parviendra-t-il à retrouver le précieux sous-vêtement ? Saura-t-il prouver ses talents de détective ?