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#Roman jeunesse

Le voleur de slip

Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari

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Depuis que Ninchat est devenu un Ninja aux superpouvoirs, il n'arrête pas de se fourrer son museau dans des affaires incroyables. Cette fois, un célèbre champion de sumo s'est fait voler son slip ! Et le lutteur est formel : sans son slip fétiche, il refuse de monter sur le ring... Le grand tournoi de Sumos risque d'être annulé ! Ce serait un scandale pour l'organisatrice, madame Takataka. Ninchat parviendra-t-il à retrouver le précieux sous-vêtement ? Saura-t-il prouver ses talents de détective ?

Par Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari
Chez Larousse

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Auteur

Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le voleur de slip

Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari

Paru le 26/08/2026

80 pages

Larousse

8,99 €

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Scannez le code barre 9782036092112
9782036092112
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