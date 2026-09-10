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Chemin abrupt vers un déclic

Philippe Moulinet

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La Révélation nous révèle à nous-mêmes. Nous avons fait descendre un Livre où se trouve un Rappel à vous-mêmes (Coran, 21 : 10). Qui est "nous" ? Une impression divine. Nos vies ne sont pas des ombres, des images spectrales ; ce sont des existences palpitantes car c'est bien l'Esprit pur qui s'y trouve pour un "jeu" qui n'est pas une illusion, bien au contraire, un jeu où tout peut être gagné par la découverte de notre véritable identité - "Tu es Lui et tu n'es pas Lui" avertit Ibn'Arabî. A l'opposé des sagesses de l'Orient extrême, qui regardent le monde et la conscience humaine comme une "excroissance" sur l'Absolu - excroissance qu'il faut résorber par la disparition de l'individu dans un ensemble impersonnel - le Soufisme confie au moi humain la responsabilité du monde. Nous n'avons pas créé cela par vain jeu (Coran, 44 : 38). Dieu pense en "couleurs" , "saveurs" , "idées-sentiments" . L'âme humaine récolte ces traits affectifs pour en faire un texte. L'homme est l'oeil par lequel Dieu lit Sa Création. A partir d'une connaissance fine et approfondie de la phénoménologie de la vie, l'auteur nous révèle les profondeurs insoupçonnées de la parole de penseurs apparemment dispersés dans l'Histoire, réunis ici pour la proclamation d'une seule vérité : l'homme est porteur du Secret, parce que son "moi" éphémère égale un infini. Philippe Moulinet tisse une trame d'arguments à la fois puissants et si simples à reconnaître, liés en un bouquet imposant et léger, si l'on entend bien que la vérité est légère lorsqu'elle se découvre à nu !

Par Philippe Moulinet
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Philippe Moulinet

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Soufisme

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Chemin abrupt vers un déclic

Philippe Moulinet

Paru le 10/11/2026

736 pages

Editions Albouraq

53,00 €

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