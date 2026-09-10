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#Essais

Histoire de la nation française

Eric Anceau

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Qu'est-ce que la nation française ? La question s'est posée à de multiples reprises dans l'histoire, de la Révolution jusqu'à nos fractures contemporaines. Est-ce une communauté ethnique, linguistique, territoriale ou encore une organisation politique de citoyens désireux de vivre ensemble ? Doit-on la faire remonter à 1789, au baptême de Clovis, à "nos ancêtres les Gaulois" ? A-t-elle un avenir à l'heure de l'intégration européenne et de la mondialisation ? Ce sujet complexe, donnant lieu à de multiples interprétations et instrumentalisations, est sulfureux, comme le nationalisme qui ressurgit souvent avec lui. Revisiter et raconter l'histoire de ce qui fait nation en France, telle est la raison d'être de ce livre.

Par Eric Anceau
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Eric Anceau

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Ouvrages généraux

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Histoire de la nation française

Eric Anceau

Paru le 10/09/2026

544 pages

Editions Tallandier

12,00 €

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Scannez le code barre 9791021069343
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