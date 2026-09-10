Histoire de la nation française

Qu'est-ce que la nation française ? La question s'est posée à de multiples reprises dans l'histoire, de la Révolution jusqu'à nos fractures contemporaines. Est-ce une communauté ethnique, linguistique, territoriale ou encore une organisation politique de citoyens désireux de vivre ensemble ? Doit-on la faire remonter à 1789, au baptême de Clovis, à "nos ancêtres les Gaulois" ? A-t-elle un avenir à l'heure de l'intégration européenne et de la mondialisation ? Ce sujet complexe, donnant lieu à de multiples interprétations et instrumentalisations, est sulfureux, comme le nationalisme qui ressurgit souvent avec lui. Revisiter et raconter l'histoire de ce qui fait nation en France, telle est la raison d'être de ce livre.