Investir dans les bitcoins

Le Bitcoin (et les cryptomonnaies) est-il un bon rempart à l'inflation ? Comment fonctionne la blockchain ? Quels outils pour analyser une crypto avant de se lancer ? Quand acheter ou vendre pour éviter les pièges du marché ? Et la sécurité dans tout ça ? Ce guide aborde toutes les questions qu'un investisseur débutant peut se poser et vous aidera à : - Découvrir la blockchain, les différentes cryptos et les plateformes d'achat ; - Identifier votre profil d'investisseur et élaborer des stratégies adaptées ; - Utiliser les outils d'analyse et agir en toute sécurité ; - Comprendre la fiscalité et les modalités de transmissions de votre patrimoine ; - Accéder à des informations complémentaires grâce aux QR codes. LE MONDE DES BITCOINS EVOLUE, SUIVEZ LE GUIDE ! Cryptoast, le média francophone de référence sur les cryptomonnaies, a démarré en 2017 avec un objectif bien précis : démocratiser le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Sur le site, les journalistes proposent des actualités, des formations et des analyses pour rendre cet univers accessible à tous.