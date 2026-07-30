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#Roman francophone

Lolita Finon

Michèle Reich, Reich Michele

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Lolita Finon est-elle victime ou coupable ? Morte ou vivante ? Après le faux meurtre qui a bouleversé la dynastie Finon, la jeune Créole réunionnaise, violoniste et danseuse de cabaret, est désormais traquée au Québec. A Montréal, en Gaspésie et jusqu'au Carnaval de Québec, les enquêteurs cherchent la vérité derrière les masques. Mais Lolita n'est pas seule. Igor Romanov, l'Hermaphrodite, artiste flamboyant et être double, veille sur elle. Sa présence trouble l'enquête et donne à cette saga familiale une dimension nouvelle : celle de l'identité, de la métamorphose et de la réconciliation impossible entre les contraires. Entre Cauterets, La Réunion et le Québec, Michèle Reich poursuit avec L'Hermaphrodite un thriller familial foisonnant, où les secrets de famille, le vaudou, la malédiction des femmes Finon, le féminicide ancestral et l'enquête policière composent un roman noir, créole et profondément singulier.

Par Michèle Reich, Reich Michele
Chez Editions Complicités

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Auteur

Michèle Reich, Reich Michele

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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Lolita Finon

Michèle Reich, Reich Michele

Paru le 30/07/2026

Editions Complicités

30,00 €

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Scannez le code barre 9782386801334
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