Lolita Finon est-elle victime ou coupable ? Morte ou vivante ? Après le faux meurtre qui a bouleversé la dynastie Finon, la jeune Créole réunionnaise, violoniste et danseuse de cabaret, est désormais traquée au Québec. A Montréal, en Gaspésie et jusqu'au Carnaval de Québec, les enquêteurs cherchent la vérité derrière les masques. Mais Lolita n'est pas seule. Igor Romanov, l'Hermaphrodite, artiste flamboyant et être double, veille sur elle. Sa présence trouble l'enquête et donne à cette saga familiale une dimension nouvelle : celle de l'identité, de la métamorphose et de la réconciliation impossible entre les contraires. Entre Cauterets, La Réunion et le Québec, Michèle Reich poursuit avec L'Hermaphrodite un thriller familial foisonnant, où les secrets de famille, le vaudou, la malédiction des femmes Finon, le féminicide ancestral et l'enquête policière composent un roman noir, créole et profondément singulier.