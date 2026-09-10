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#Essais

Art, enfance, politique

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L'ouvrage réunit une vingtaine de contributions d'artistes et de chercheurs issus des arts plastiques, de la littérature et de la philosophie, qui montrent la convergence possible de leurs méthodologies vers le motif de l'enfance. La question de l'enfance est à la fois très actuelle et très peu étudiée en tant que telle dans le champ des pratiques plastiques et filmiques contemporaines. Le livre répond ainsi à un manque théorique, tout en s'appuyant sur des auteurs reconnus, et propose une réflexion croisée sur les formes, les expériences et les enjeux politiques de l'enfance aujourd'hui.

Chez Mimesis

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Editeur

Mimesis

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Art, enfance, politique

Paru le 24/09/2026

430 pages

Mimesis

32,00 €

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Scannez le code barre 9788869765353
9788869765353
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