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#Roman francophone

Voix

Maria-Caterina Manes Gallo, Gallo maria caterina Manes

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Comment se conduire avec un proche qui a "? décidé? " de partir, d'abandonner ce monde, de se taire pour toujours ?? Dans ce récit se font entendre différentes "? voix ? " d'un collectif familial qui est confronté au geste ultime du libre arbitre d'un de ses membres. Certains choisissent l'esquive, ou la reconstruction "? romanesque ? ", d'autres le mensonge ou le délire. Le chat qui, comme tous les chats, a d'autres préoccupations, observe d'un oeil critique les agissements inconséquents des humains qui l'entourent. Le mort aussi se fait entendre. Malgré un regard désenchanté sur les vivants, il ne peut s'empêcher d'exprimer son dépit de faire l'objet d'une anomie collective qu'il estime aussi insupportable qu'injuste.

Par Maria-Caterina Manes Gallo, Gallo maria caterina Manes
Chez Mimesis

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Auteur

Maria-Caterina Manes Gallo, Gallo maria caterina Manes

Editeur

Mimesis

Genre

Littérature française

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Voix

Maria-Caterina Manes Gallo, Gallo maria caterina Manes

Paru le 10/09/2026

120 pages

Mimesis

12,00 €

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Scannez le code barre 9788869765339
9788869765339
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