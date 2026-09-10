Comment se conduire avec un proche qui a "? décidé? " de partir, d'abandonner ce monde, de se taire pour toujours ?? Dans ce récit se font entendre différentes "? voix ? " d'un collectif familial qui est confronté au geste ultime du libre arbitre d'un de ses membres. Certains choisissent l'esquive, ou la reconstruction "? romanesque ? ", d'autres le mensonge ou le délire. Le chat qui, comme tous les chats, a d'autres préoccupations, observe d'un oeil critique les agissements inconséquents des humains qui l'entourent. Le mort aussi se fait entendre. Malgré un regard désenchanté sur les vivants, il ne peut s'empêcher d'exprimer son dépit de faire l'objet d'une anomie collective qu'il estime aussi insupportable qu'injuste.