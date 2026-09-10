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Industrial Interiors

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Découvrez Industrial Interiors, un voyage captivant au coeur du design intemporel. Ce livre révèle l'élégance brute des matériaux industriels associés au charme du vintage. Plongez dans des espaces authentiques où le métal, le bois et l'histoire se rencontrent. Chaque page inspire une atmosphère unique, à la fois moderne et nostalgique. Idéal pour les passionnés de décoration et les amateurs de style industriel. Laissez-vous séduire par des intérieurs qui racontent une histoire forte et singulière. Une source d'inspiration incontournable pour transformer vos espaces de vie. Explorez des idées créatives pour allier fonctionnalité et esthétique. Un ouvrage riche en détails, parfait pour sublimer votre intérieur. Adoptez l'esprit industriel vintage et donnez du caractère à votre maison.

Par A préciser
Chez Loft Publications

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Loft Publications

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Industrial Interiors

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Paru le 24/09/2026

300 pages

Loft Publications

50,00 €

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