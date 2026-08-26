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Grammaire, Vocabulaire du test TOEIC

ETS, Cassandra Harvey, Danuta Langner

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La collection n°1 des ventes. Nouvelle édition conforme au test TOEIC® en vigueur et incluant le test TOEIC® 4-skills Conçu en partenariat avec ETS, les créateurs des tests TOEIC®, un ouvrage en deux parties pour une révision et un entraînement sur les points de grammaireà maîtriser et sur le vocabulaireà connaître pour maximiser votre score au test. L'outil indispensable pour parfaire votre niveau en grammaire, acquérir du vocabulaire et augmenter votre score au test TOEIC® - Toutes les règles de grammaire et les exercices pour s'entraîner - Le vocabulaire incontournable de l'anglais professionnel : 1 500 mots couvrant tous les thèmes du test (jobs, the office environment, travel for work...), accompagnés d'exemples et d'exercices pour les mémoriser - Pour se tester : à la fin de chaque chapitre, un mini test TOEIC® avec des extraits d'un test officiel pour s'entraîner et se familiariser avec le véritable niveau de difficulté du test. Accès gratuit pendant 10 jours à l'application TOEIC® test ! - 2700 questions officielles - 10 tests TOEIC® blancs - Corrections avancées avec l'IA

Par ETS, Cassandra Harvey, Danuta Langner
Chez Hachette

|

Auteur

ETS, Cassandra Harvey, Danuta Langner

Editeur

Hachette

Genre

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

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Grammaire, Vocabulaire du test TOEIC

ETS, Cassandra Harvey, Danuta Langner

Paru le 26/08/2026

384 pages

Hachette

22,90 €

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Scannez le code barre 9782017369424
9782017369424
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