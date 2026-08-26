Je réussis la physique-chimie au BAC avec Prof Raffin Tle générale spécialité

Prof Raffin, ton coach personnel pour réussir la physique-chimie au bac ! Tu as révisé et pourtant, tu bloques. C'est simplement que tu n'as pas le code d'accès de l'épreuve du bac ! En tant que professeure agrégée et à travers ses partages sur YouTube, Instagram, TikTok ou son site profraffin. fr, Florence Raffin a vu des milliers d'élèves tomber dans ce piège. C'est pourquoi ce livre est différent : c'est un outil de terrain conçu au fur et à mesure de son expérience avec les élèves. Le programme de Terminale a été condensé en 60 automatismes. Si tu les maîtrises, tu as déjà fait les deux tiers du chemin ! Pour chaque chapitre, voici ton plan d'action : 1. Comprendre l'essentiel : deux pages de cours droit au but et une carte mentale commentée en vidéo pour ancrer la structure du chapitre. Retrouve aussi sur le site profraffin. fr des compléments de cours en vidéo et des QCM corrigés. 2. Mémoriser sur le long terme : des questions flash pour que les définitions ne te quittent plus jusqu'au jour J. 3. Automatiser : c'est le coeur de la méthode. Tu scannes le QR Code de l'automatisme, tu regardes la résolution du premier exercice en vidéo. 4. Répéter pour ancrer : tu appliques immédiatement le même automatisme sur deux ou trois variantes extraites de sujets de bac.