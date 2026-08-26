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#Imaginaire

L'échec solaire

Isaure Grudzinska

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L'Echec solaire retrace avec humour, tendresse et une sincérité désarmante le parcours d'Isaure, une enfant atypique en "échec scolaire" selon le système. Entre moqueries, mauvaises notes, perte de confiance et errance adolescente, Isaure expose sans filtre la mécanique de la chute... avant de révéler la puissance de la résilience. Grâce à sa rencontre symbolique avec son enfant intérieur, elle renoue avec ses rêves et réapprend à se construire, portée par l'art, l'imagination et sa ténacité. Drôle, émouvant et profondément humain, L'Echec solaire est un roman graphique lumineux qui prouve qu'on peut échouer à l'école... et réussir sa vie. Un livre qui parle autant aux adolescents qu'à leurs parents et à tous ceux qui se sont un jour sentis "à côté" .

Par Isaure Grudzinska
Chez Hachette

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Auteur

Isaure Grudzinska

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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L'échec solaire

Isaure Grudzinska

Paru le 26/08/2026

208 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017360513
9782017360513
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