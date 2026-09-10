" Un jour, je présente Josef K. à mes proches dans un silence embarrassé. Un peu comme si je débarquais à une réunion de famille accompagné d'une amoureuse non conforme. Plutôt que de demander franco "qu'est-ce que tu lui trouves", on fait mine de s'intéresser à lui. Politesse forcée, ton mièvre, sourire faux. La banalité de ce gars ne peut être que feinte. Il y a un piège, forcément, se dit le père. Alors, c'est vous le héros de mon fils ? Ne le prenez pas mal, mais pour être tout à fait franc je vous imaginais autrement. Vous semblez très ordinaire de prime abord. Personnage de roman, dites donc, ça doit être exaltant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je veux dire : vous avez une profession ? Ah, vous êtes employé de banque. Formidable. Cadre supérieur ? Je suis soufflé. A part ça, vous avez une passion, j'imagine. Une pratique artistique ? Laissez-moi deviner : vous aimez les voyages ! Ca non plus, pas le temps, trop de travail à la banque, ça arrive souvent quand on ne compte pas ses heures. Et sinon, quelles perspectives ? Devenir directeur adjoint, bonne idée. Une famille peut-être ? Non plus, vous êtes célibataire. Sinon, mon fils m'a dit que vous aviez un procès. " Parc Astérix, festival Twillight, animations Harry Potter, Bloomsday... On a sorti les personnages de fiction des livres et des écrans. On s'identifie à eux, on leur demande conseil, il arrive même qu'on les demande en mariage. Cyrille Martinez, lui, a tout de suite accroché avec Josef K. Lorsqu'il apprend qu'un parc à thème est consacré au personnage du Procès, il décide de s'y rendre. 24 heures en immersion, avec costumes et architecture d'époque. Bienvenue au Josef parK.