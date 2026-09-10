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#Roman francophone

Josef ParK

Cyrille Martinez

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" Un jour, je présente Josef K. à mes proches dans un silence embarrassé. Un peu comme si je débarquais à une réunion de famille accompagné d'une amoureuse non conforme. Plutôt que de demander franco "qu'est-ce que tu lui trouves", on fait mine de s'intéresser à lui. Politesse forcée, ton mièvre, sourire faux. La banalité de ce gars ne peut être que feinte. Il y a un piège, forcément, se dit le père. Alors, c'est vous le héros de mon fils ? Ne le prenez pas mal, mais pour être tout à fait franc je vous imaginais autrement. Vous semblez très ordinaire de prime abord. Personnage de roman, dites donc, ça doit être exaltant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je veux dire : vous avez une profession ? Ah, vous êtes employé de banque. Formidable. Cadre supérieur ? Je suis soufflé. A part ça, vous avez une passion, j'imagine. Une pratique artistique ? Laissez-moi deviner : vous aimez les voyages ! Ca non plus, pas le temps, trop de travail à la banque, ça arrive souvent quand on ne compte pas ses heures. Et sinon, quelles perspectives ? Devenir directeur adjoint, bonne idée. Une famille peut-être ? Non plus, vous êtes célibataire. Sinon, mon fils m'a dit que vous aviez un procès. " Parc Astérix, festival Twillight, animations Harry Potter, Bloomsday... On a sorti les personnages de fiction des livres et des écrans. On s'identifie à eux, on leur demande conseil, il arrive même qu'on les demande en mariage. Cyrille Martinez, lui, a tout de suite accroché avec Josef K. Lorsqu'il apprend qu'un parc à thème est consacré au personnage du Procès, il décide de s'y rendre. 24 heures en immersion, avec costumes et architecture d'époque. Bienvenue au Josef parK.

Par Cyrille Martinez
Chez Premier Parallèle

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Auteur

Cyrille Martinez

Editeur

Premier Parallèle

Genre

Littérature française

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Josef ParK

Cyrille Martinez

Paru le 10/09/2026

Premier Parallèle

15,00 €

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