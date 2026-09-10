Mon manuel de radiesthésie

La bible de la radiesthésie, pour découvrir et développer ses capacités avec le pendule La bible de la radiesthésie, pour découvrir et développer ses capacités avec le pendule. Fruit de plus de vingt années d'expérience et d'enseignement, cet ouvrage est un véritable compagnon de route qui vous guidera pas à pas dans la découverte de la radiesthésie et l'approfondissement de votre pratique. - Choisir le bon outil : les différents types de pendules et leurs utilisations. - Les techniques de base : apprendre à utiliser un pendule, déterminer le mouvement du oui et du non, travailler sur un cadran. - Des exercices progressifs pour affiner ses ressentis : lâcher prise, mesurer l'énergie de ses mains, etc. - Les 60 planches de radiesthésie utiles au quotidien : mesurer un taux de vitalité, localiser une inflammation et la traiter, retrouver un objet perdu, chercher une source, évaluer les rayonnements électromagnétiques, tester une compatibilité amoureuse... - Simple et efficace : pour chaque cadran, le protocole d'utilisation détaillé étape par étape, ainsi que les questions à poser, dans une présentation claire et très visuelle. - Pratique : un classement par thématiques (santé, habitat, choix, spiritualité, relationnel, etc.) pour trouver facilement le cadran dont vous avez besoin.