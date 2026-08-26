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#Bande dessinée jeunesse

La lignée des maudits

Bleuenn Guillou

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Edimbourg, 1877. Dans une Ecosse victorienne indépendante, la famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou... d'arnaques ? Car Ava est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est, lui, frappé d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné, les Hazegast sont désignés pour trouver le coupable. Ils ont dix jours pour résoudre ce meurtre, sans quoi la reine s'occupera d'éliminer ces parvenus. Le décompte a commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition : le fantôme du prince, qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux...

Par Bleuenn Guillou
Chez Hachette

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Auteur

Bleuenn Guillou

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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La lignée des maudits

Bleuenn Guillou

Paru le 26/08/2026

320 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017351573
9782017351573
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