La lignée des maudits

Edimbourg, 1877. Dans une Ecosse victorienne indépendante, la famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou... d'arnaques ? Car Ava est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est, lui, frappé d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné, les Hazegast sont désignés pour trouver le coupable. Ils ont dix jours pour résoudre ce meurtre, sans quoi la reine s'occupera d'éliminer ces parvenus. Le décompte a commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition : le fantôme du prince, qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux...