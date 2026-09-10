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Dans le cercle du maître

Susan Perry

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Cet ouvrage, dédié à maître Morihei Ueshiba le fondateur de l'aïkido, partage les souvenirs de son premier cercle ? : ceux qui l'ont directement connu jusqu'à son décès le 26 avril 1969. L'auteur de cet ouvrage, journaliste et aikidoka depuis 50 ans, a recueilli un grand nombre de témoignages des plus grands experts de l'aïkido ayant fréquenté O-Sensei et les a compilé dans ce livre. "O-Sensei" (le grand maître, un patronyme accordé qu'à lui) compte parmi les artistes martiaux ayant acquis un grand (si ce n'est le plus grand) renom dans le monde. Il avait le don de marier l'efficacité des techniques martiales à une profonde spiritualité. Maître de plusieurs arts martiaux, il fit émerger "la voie martiale", une composante hautement philosophique. Son influence sur les philosophes comme sur les budokas fut immense. Nombreux furent ceux qui recherchèrent son enseignement. Beaucoup devinrent ses uchi-deshi (élèves permanents), un mode d'instruction très répandu au Japon, semblable au système occidental de l'apprentissage traditionnel ? : Les élèves vivaient sous le même toit que leur professeur et prenaient part aux diverses tâches de sa vie quotidienne. L'aïkido est un art de transmission spirituelle et O-Sensei transmit à ses élèves un profond respect de la vie, "l'esprit d'amour, protecteur de la création". Un ouvrage pour les pratiquants francophones, la plus grande communauté de pratiquants d'aïkido après le Japon.

Par Susan Perry
Chez Budo Editions

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Auteur

Susan Perry

Editeur

Budo Editions

Genre

Aïkido

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Dans le cercle du maître

Susan Perry

Paru le 10/09/2026

192 pages

Budo Editions

18,00 €

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