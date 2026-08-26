De débutant à stratège : cahier d'entraînement aux échecs

ET SI VOUS PASSIEZ ENFIN AU NIVEAU SUPERIEUR ? Vous avez acquis les bases des échecs mais vous aimeriez aller plus loin ? Vous arrivez à mener des parties mais vous aimeriez améliorer votre jeu tactique ? Ce cahier est fait pour vous ! Il vous accompagne pas à pas pour repérer, comprendre et utiliser les armes favorites des bons joueurs : doubles attaques et fourchettes, clouages et enfilades, coups intermédiaires, attaques à la découverte, sacrifices, promotions de pions, pièces enfermées... sans oublier les indispensables mats en 1, 2 et 3 coups. Chaque chapitre propose : - une explication claire, illustrée par des diagrammes ; - des exemples commentés comme si vous étiez à côté d'un entraîneur ; - une série d'exercices de difficulté progressive, avec toutes les solutions détaillées. Que vous jouiez en club, en ligne ou entre amis, ce cahier vous aidera à voir plus loin, à mieux calculer... et à surprendre vos adversaires. Sortez l'échiquier, prenez un crayon et amusez-vous bien !