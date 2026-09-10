Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'Amour vrai

Virginie Ducay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lucie, la quarantaine, rencontre Vladimir, un homme charismatique. séduisant... et marie. Ce qui débute comme un coup de foudre se mue en une liaison clandestine faite de silences, de rendez-vous volés et de promesses ajournées. Prisonnière d'un jeu d'emprise dont elle connaît pourtant les rouages, Lucie s'égare dans une attente mortifère où le manque devient une obsession. Après Attendre Anna (2023) et Pour toi. Mina (2024), Virginie Ducay signe avec L'Amour vrai un roman fiévreux sur la dépendance affective et la confusion des sentiments. De sa prose poétique, riche et décalée, l'auteur nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine, là où l'illusion du désir défie la réalité. Adhésion aveugle, folie ou amour véritable ?

Par Virginie Ducay
Chez La Part Commune

|

Auteur

Virginie Ducay

Editeur

La Part Commune

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Amour vrai par Virginie Ducay

Commenter ce livre

 

L'Amour vrai

Virginie Ducay

Paru le 24/09/2026

125 pages

La Part Commune

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782844185402
9782844185402
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.