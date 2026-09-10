Lucie, la quarantaine, rencontre Vladimir, un homme charismatique. séduisant... et marie. Ce qui débute comme un coup de foudre se mue en une liaison clandestine faite de silences, de rendez-vous volés et de promesses ajournées. Prisonnière d'un jeu d'emprise dont elle connaît pourtant les rouages, Lucie s'égare dans une attente mortifère où le manque devient une obsession. Après Attendre Anna (2023) et Pour toi. Mina (2024), Virginie Ducay signe avec L'Amour vrai un roman fiévreux sur la dépendance affective et la confusion des sentiments. De sa prose poétique, riche et décalée, l'auteur nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine, là où l'illusion du désir défie la réalité. Adhésion aveugle, folie ou amour véritable ?