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Vérités et Légendes de l'Histoire maçonnique

André Doré

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Que reste-t-il donc de la légende qui veut que nous soyons les héritiers et le véhicule d'une tradition opérative ancestrale et symbolique à laquelle nous nous référons non sans quelque fierté et vénération ? Le maçon "accepté" a été le lien entre l'opératif et le spéculatif, mais déjà au XVIIe siècle les " usages" , et non les rites, différaient sensiblement entre opératifs et acceptés, et l'écart s'accentua jusqu'à ce qu'ils deviennent pratiquement étrangers les uns aux autres. Seuls les Ecossais paraissent avoir conservé plus longtemps des éléments anciens, très simples d'ailleurs, qu'ils ont tenté de maintenir au sein des Loges anglaises. Dès leur origine les maçons spéculatifs s'inscrivirent dans l'Ordre cosmique. Témoins : le soleil, la lune, les quatre points cardinaux dessinés sur les tableaux de Loge et l'orientation de celle-ci, les directions dans lesquelles les maçons sont censés se déplacer : d'où venez-vous ? Où allez-vous ? les voyages effectués au cours de la réception d'un candidat à l'admission dans le sens de la rotation du soleil, l'Etoile flamboyante du second degré, la voûte étoilée, un baldaquin bleu nuit, parsemé d'étoiles. Tout cela concrétise la volonté de faire de la Loge une représentation de l'Univers. Il n'y a rien que l'homme crée qui ne réponde à un besoin profond de son conscient et plus encore de son inconscient. L'universalité dans le temps et dans l'espace des impulsions qui le motivent illustre la notion d'archétypes inhérents à toute l'espèce.

Par André Doré
Chez Editions maçonniques de France

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Auteur

André Doré

Editeur

Editions maçonniques de France

Genre

Franc-maçonnerie

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Vérités et Légendes de l'Histoire maçonnique

André Doré

Paru le 26/08/2026

130 pages

Editions maçonniques de France

35,00 €

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