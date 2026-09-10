Encyclopédie pratique de l'aquarium

Une approche complète et contemporaine de l'aquariophilie à travers un ouvrage clair, richement illustré, qui fournit toutes les clés pour créer et entretenir un aquarium d'eau douce ou d'eau de mer. Plus de 350 espèces de poissons, 70 plantes et près de 40 invertébrés : un véritable guide de référence avec des fiches détaillées pour mieux connaître, choisir et prendre soin de chaque espèce. Une exploration des différents types d'aquariums et des paramètres essentiels à leur équilibre : qualité de l'eau, température, cycle de l'azote... autant de notions indispensables expliquées simplement. Une édition entièrement actualisée, enrichie par l'expertise d'un spécialiste en aquariophilie. Renaud Lacroix est un passionné d'animaux domestiques, fort d'une solide expérience dans le monde de l'animalerie, où il a contribué à la sélection des animaux et à la formation technique des professionnels du secteur. Il vit dans l'Yonne (89).