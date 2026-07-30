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#Roman francophone

L'hermaphrodite

Michèle Reich, Reich Michele

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En 2027, la dynastie Finon semble toujours frappée par une malédiction ancienne. De Cauterets à La Réunion, jusqu'au Québec, les femmes de cette famille créole vivent sous la menace d'un pacte supposément conclu avec le diable par leur aïeule. Déçue par Cauterets, où son identité créole n'a pas trouvé sa place, Serena se réfugie à Montréal chez sa grand-tante Félicie Finon. Mais elle la découvre assassinée, première victime d'une série de crimes qui ravive la terreur ancestrale pesant sur les femmes Finon. Lorsque Lolita apprend ce meurtre, elle perd tout espoir. Jusqu'à sa rencontre avec un être singulier, hermaphrodite, figure troublante et presque messianique, qui pourrait redonner sens à sa vie. Mais au Québec, Lolita est bientôt traquée, accusée d'un meurtre peut-être monté de toutes pièces par Benjamin Duclaux, son compagnon. Entre enquête criminelle, forces occultes, héritages familiaux et quête de libération, cette saga mêle drame, mystère et comédie humaine. Dans les décors de La Réunion, des Hautes-Pyrénées et de Montréal, les familles Finon et Duclaux affrontent leurs secrets, leurs alliances et leurs haines, tandis que passé et présent se répondent dans une intrigue fertile en rebondissements. Quel est le vrai crime ? Qui manipule qui ? Et l'Hermaphrodite peut-il vraiment apporter la paix aux êtres déchirés ?

Par Michèle Reich, Reich Michele
Chez Editions Complicités

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Auteur

Michèle Reich, Reich Michele

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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L'hermaphrodite

Michèle Reich, Reich Michele

Paru le 30/07/2026

Editions Complicités

28,00 €

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